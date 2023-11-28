Відтак, волонтерський штаб "Українська команда" звернувся до Кабінету міністрів з вимогою скасувати постанову. Що про це відомо – розповідаємо у матеріалі.

Читайте також "Зекономив у чорну п'ятницю? Задонать!", – "Українська команда" продовжує збір на хотпаки

Волонтери "Української команди" записали відеозвернення до Кабміну

"Ми, волонтери "Української команди", вимагаємо від Кабінету міністрів не відтермінувати, а скасувати постанову №953 від 5 вересня 2023 року "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану". Цей документ унеможливлює отримання гуманітарної допомоги від іноземних партнерів і спричинить колапс волонтерської діяльності. Кожен пункт цього Порядку – це чергове коло бюрократичного пекла, які тепер доведеться долати усім волонтерам України", – йдеться у зверненні "Української команди".

Волонтери закликають Кабмін скасувати постанову: дивіться відео

Після введення в дію нового "Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" мільйони простих українців та військових будуть позбавлені необхідної вчасної допомоги, наголошують у волонтерському штабі.

Замість допомоги волонтери будуть змушені переконувати західні благодійні фонди, щоб вони виконували надмірні урядові вимоги щодо ввезення гуманітарних вантажів. Закликаємо уряд скасувати постанову №953, яка паралізує волонтерський рух в країні! Бюрократією Перемогу не здобудеш,

– підкреслили волонтери.