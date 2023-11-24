Вартість одного такого пакунка – 140 гривень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

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Волонтери збирають кошти на хотпаки для військових

"Друзі, сьогодні багато з вас будуть штурмувати магазини та полювати на знижки. В цей час наші хлопці та дівчата штурмуватимуть позиції та полюватимуть на ворога. Сьогодні ще тепла чорна п'ятниця. Але післязавтра вже холодна та біла від снігу неділя, а далі…зима. Ми, українці, любимо економити та вміємо допомагати. Тож поєднаємо це прямо зараз. Зекономив – задонать! "Українська команда" продовжує збір на теплі пакунки для захисників", – повідомив волонтер "Української команди" Орест Криштафович.

Кожний теплий пакунок – хотпак – складається з хімічної грілки, сухого душу та присипки, повідомляють волонтери.

Це проста штука, яка виручить бійців. 140 гривень – один зігрітий боєць. 4200 грн – зігрітий цілий взвод. Поїхали! І ось вам слоган на чорну п'ятницю: Не купуй фігні! Краще зігрій захисника!,

– наголошують в "Українській команді".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на хотпаки для 50 тисяч бійців на передовій. Потрібно зібрати 7 мільйонів гривень.

Долучитися до збору можна за реквізитами у дописі "Української команди". Усі деталі – у відео: