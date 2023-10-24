Заказчиком выступила американская благотворительная организация Global Friends Foundation из Нью-Йорка.
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Как отметили представители "Сента Фарм", это большая честь – выполнить этот заказ от американских партнеров.
Это признание качества нашего продукта, который не уступает зарубежным аналогам. Мы также передаем свой продукт в украинские армейские подразделения, которые активно им пользуются для оказания первой медицинской или домедицинской помощи на поле боя,
– отметили в компании.
В Израиль привезли украинский "Гемостатик" / Фото "Українських Новин"
Что известно о "Гемостатике" от "Сента Фарм"
"Гемостатик" от "Сента Фарм" является единственным сертифицированным кровоостанавливающим бинтом среди украинских производителей. Компания производит гемостатические средства в форме гофрированных бинтов, рулонных бинтов, салфеток и так далее, в состав которых входит уникальная гемостатическая композиция.
Благодаря свойствам компонентов композиции "Гемостатики" предназначены для остановки интенсивных кровотечений, включая кровотечения из магистральных сосудов (артерий), в том числе в "полевых" условиях на этапе предоставления само-, взаимо- и первой домедицинской или медицинской помощи.
Как работает "Гемостатик"
Принцип действия "Гемостатика" состоит в том, что компоненты изделий:
- быстро вступают в контакт с кровью и ускоряют ее свертывание,
- заполняют полость раны,
- вызывают формирование сгустка за 30 – 40 секунд.
Полная остановка кровотечения происходит менее чем за 3 минуты.
Важно, что компоненты препарата не осыпаются с носителя и не остаются на руках, что предотвращает их попадание на слизистые глаз и дыхательных путей.
За весь период клинических исследований и эксплуатации отсутствуют случаи повторного восстановления кровотечений после применения "Гемостатика". Средство может использоваться в жестких климатических условиях (температура от -40°С до +50°С, влажность может превышать 95%).