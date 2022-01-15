"Россия представила предложение, опубликованное в декабре, направлено на решение его проблем в сфере безопасности. Оно содержит требование остановить прием новых членов в НАТО и вывести войска из территории восточных стран.

Важно Россия заплатит большую цену за агрессию против Украины, – Столтенберг

Союзники со своей стороны подтвердили политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать свой механизм обеспечения безопасности". Вот так, с присущим ему дружелюбием, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил миру, что Россия не получит никаких гарантий по поводу нерасширения Альянса на Восток.

Правда, более популярная формулировка принадлежит бывшему главе Минобороны и МИДа Польши Радославу Сикорскому: "Мы не ваши сироты, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийный насильник. Вот поэтому по вам не будут скучать. А если попробуете еще раз, то получите удар по яйцам".

Противники России – союзники Украины

Это он про Россию. Почти все европейские страны, имевшие когда-то тесные и не всегда добровольные отношения с Советским Союзом, сейчас непримиримые идеологические противники России и союзники Украины.

Они знают, о чём говорят и назад не хотят. Не просто так Финляндия – когда-то Сталин планировал сделать её очередной республикой СССР – заявила, что рассматривает вступление в НАТО.

Кремль назвал переговоры с НАТО неудачными. А я не думаю, что Москва ждала какого-то результата. Нельзя ждать результата там, где его не может быть в принципе.



Столтенберг рассказал правду о России / Фото 24 канала

Путин хочет лишить суверенитета

Путин потребовал лишить соседние страны права на независимость и безопасность. Особенно беспокоился за Украину и Грузию – по факту лишить нас и грузин суверенитета. Причём закрепить это юридически.

Едва ли такие жёсткие и одновременно сумасшедшие соглашения вообще возможны, а уж в свете нынешней агрессивной имперской политики России – однозначно нет.

Русский царь – тиран, но не идиот, уж точно. Так в чём же дело? Зачем нужен был ультиматум, который нельзя выполнить?

"Украина никогда-никогда не должна стать членом НАТО", – заявил Сергей Рябков. Вот истинная причина: Украина никогда не должна иметь серьёзной военной помощи и защиты от России.

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Украина – идея фикс для Путина

Недоговороспосбная Украина, со своим безвизом, со своими сменяемыми президентами, со своей неожиданной армией – о которой Россия и не подозревала до лета 2014 года – Украина прям-таки идея фикс Владимира Путина.



Для Путина Украина является идеей фикс / Фото Getty Images

Действительно, наша страна никак не хотела занимать своё место в новой империи Кремля. Империи, где все как бы независимы, как бы имеют свой суверенитет и своего президента, но на деле – в любой момент могут прийти "зелёные человечки". И хорошо ещё, если с приглашением.

Украинская кость крепче застряла в горле Путина

Путину не удалось ни сделать Украину пророссийской с помощью внутренней политики, ни захватить её военным путём. И чем дальше, тем крепче украинская кость стоит в горле российского президента.

Вести открытую войну Путин пока не готов, это противоречит концепции защитника. Ведь Россия якобы всех и везде защищает. Поэтому война ведётся иначе. Например:

с помощью "Северного мотока-2" и российских энергоресурсов в целом;

с помощью подкупа и шантажа;

с помощью различных пророссийских партий в разных странах;

с помощью военных провокаций.

И ультиматум НАТО – тоже один из этапов. Ведь ни для кого не секрет, что именно внешняя политика России, а точнее аннексия Крыма и последующая оккупация Донбасса, стали сигналом для всех стран – у Путина нет границ. Он не признаёт международное право и договариваться с ним можно только с позиции силы.

Какой следущий шаг России

Так каким будет следующий шаг России? Сергей Лавров уже заявил, что НАТО, возможно, "осмыслит итоги встречи".

Россия, видимо, тоже осмыслит. Нас ждёт очередная провокация российского авторства. У Кремля много рычагов – не только в Украине.

По поводу нашей страны в России уже заявили, что российские военные, которое не в отпуске, предлагают Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины. Ухудшения, которое Кремль сам устроит и сам преподнесёт миру с помощью Маргариты Симоньян и Владимира Соловьёва.



Москва живет мифом о нападении Украины / Фото Getty Images

Москва погрузилась в миф о напедении Украины

Москва настолько погрузилась в свой миф о скором нападении украинской армии, что совсем забыла о Донбассе. Кто вспомнит теперь, что такое Новороссия? А ведь когда-то именно под этим словом отправлялись на смерть российские солдаты.

Недавно в "Диалогах с Донбассом" мой собеседник и друг Дмитрий Дурнев сказал, что в Донецке остались самые дисциплинированные. Те, кто подчиняется власти. Любой. Вот сейчас, поражённые Россией, эти люди терпеливо ждут новой команды.

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Украина должна прийти и забрать свою территорию, конфисковать российские паспорта и сжечь на костре на центральной площади. Как Владимир Путин дождался возможности оккупировать Крым, мы дождёмся возможности вернуть себе свои территории.

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Лукашенко только рад

Александр Лукашенко, конечно, больше всех был рад вводу войск ОДКБ в Казахстан:

во-первых, можно снова выступить;

во-вторых, участие в операции значит гарантию военной поддержки в случае новых протестов в Минске;

в-третьих, пример Назарбаева – повод отложить передачу власти, которую вроде бы сулит Лукашенко его новая конституция. Но это не точно.

России удалось наследить практически во всех бывших советских республиках: война в Грузии, Нагорный Карабах – Армения и Азербайджан, Приднестровье – Молдова и конечно, Украина. Россия также влияет на Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан – через свои действия в Афганистане.

Беларусь стоит особняком, там как бы нет российских войск, но вот белорусского языка по факту тоже нет, а экономика опального колхозника висит на российских кредитах.

Возможно, будь Янукович хитрее, а украинское общество терпимее, не было бы ни Майдана, ни оккупации Крыма, ни войны на Донбассе – и как итог, не было бы и украинской Украины.

Настала очередь Казахстана

В этом смысле Украине повезло больше всех, поскольку до сих пор наша страна остаётся одной из немногих по-настоящему независимых соседей России.

Отмечу! Страны Балтии не рассматриваю – они официально часть Евросоюза и НАТО.

Токаев – все ближе к Путину

Настала очередь Казахстана. Мирные протесты. Затем, казалось бы, компромисс Токаева. И тут что-то пошло не так. По разным оценками, пострадали больше тысячи человек, часть их них погибли.

У меня нет никаких надежд узнать правду о том, кто виноват в гибели людей, грабежах и поджогах. Кто реально стоит за этим? Информационный вакуум едва ли даст нам знать правду.

Но что в итоге? Токаев зачищает силовиков. Токаев убирает Назарбаева. Токаев становится ближе к Путину. И конечно, берёт в долг у ОДКБ, то есть У России.



Токаев – все ближе к Путину / Фото прессслужбы Кремля

На радость Путину, страны-участницы этого договора всё больше замазаны в совместных операциях. Пусть даже сами этому не всегда рады. А вдруг кто нападёт? Например, НАТО или Украина. Уж не к этому ли нас готовит российская пропаганда?

Безусловно, решение о вводе войск, а, возможно, и само приглашение – принималось в Москве. Мог ли Токаев справиться своими силами? Ведь по факту, это был внутренний конфликт.

Слова о неком влиянии из-вне появились позднее. Но в итоге нынешний глава Казахстана, в отличие от подчеркнуто обособленного Назарбаева, навеки раб "кремлёвской банды".

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Что касается Москвы, то эта небольшая операция вполне укладывается в укрепление имиджа защитника. И даже та поспешность, с которой Россия заявила о выводе войск. Ничего, если этому защитнику нельзя доверять, как любят говорить в России, лишь бы не было войны.

Власть взялась за Порошенко

Вы, конечно, заметили, что в итоговой программе я стараюсь не очень-то ворошить внутреннюю политику Украины:

во-первых, вносить раздор в наши и без того не очень дружные ряды – это не соответствует моим задачам;

во-вторых, стоит мне хоть слово сказать против Зеленского, как на меня тут же выливается ушат дерьма с криком "фу, порохобот". А стоит сказать что-то против Порошенко или просто похвалить нынешнюю власть – сразу прилетает с другой стороны – "фу, позеленел, переобулся".

Меня это страшно бесит. Бить надо не друг друга, бить надо врагов. А чтобы не устраивать Майдан каждый год, надо просто думать, когда вы голосуете. Всё, что после выборов, это работа. И да, надо уважать того президента, которого выбрали, даже если я голосовал за другого.



Власть взялась за Порошенко / Фото прессслужбы "Европейская Солидарность"

Итак, пятого президента Украины Петра Алексеевича, кажется, намерены судить. В нашей стране трудно что-то скрыть, и у Порошенко была не одна скандальная история. Но Владимир Зеленский выбрал какое-то самое странное и бледное дело с углём.

Нет, у меня никаких иллюзий по поводу коррупции в Украине – накопать можно на всех. Если это предвыборная кампания, то такой подход расстраивает меня ещё больше, чем сериал "Слуга народа".

Медведчука сажали-сажали, но так и не посадили. Теперь принялись за Порошенко.

В стране, где сторонники 5 и 6 президентов ненавидят друг друга похлеще, чем республиканцы и демократы. В стране, где идёт война, а пророссийская партия только и ждёт, когда власть ошибётся. В такой стране нельзя провоцировать раскол общества.

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Ещё один Майдан – и в Киеве реальн будут русские танки. Тем более, что никого раскола нет. Никто не хочет жить в несуществующей республике с комендантским часом. Просто люди не любят, когда им врут. Одинаково, что про скумбрию, что про офшоры.