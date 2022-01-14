Об этом в эфире 24 каналу заявил российский журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что вторжение в Украину не является целью президента России Владимира Путина.

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Будет ли вторжение

"Сейчас знаем о 100 тысячах военных, которые находятся возле границ и могут зайти на территорию Украины. Однако никакого вторжения не будет. Все серьезные военные и политические обозреватели это прекрасно понимают", – сообщил журналист.

По его словам, такая авантюра для Путина будет несовместима с жизнью его режима. Поэтому вторжения как такового не будет, однако провокации будут продолжаться.

Путин хочет воссоздать СССР

Путинский режим не может существовать без идеи ослабить Украину. Воспользоваться какими-то внутренними проблемами, и в результате – попытаться воссоздать "советский союз – 2",

– подытожил Яковенко.

Журналист отметил, что российский президент не может избавиться от такой идеи. В то же время это продлится до тех пор, пока Путин будет оставаться в Кремле.

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Росс ийские войс ка на границе с Украиной