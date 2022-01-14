Об этом в эфире 24 каналу заявил российский журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что вторжение в Украину не является целью президента России Владимира Путина.
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Будет ли вторжение
"Сейчас знаем о 100 тысячах военных, которые находятся возле границ и могут зайти на территорию Украины. Однако никакого вторжения не будет. Все серьезные военные и политические обозреватели это прекрасно понимают", – сообщил журналист.
По его словам, такая авантюра для Путина будет несовместима с жизнью его режима. Поэтому вторжения как такового не будет, однако провокации будут продолжаться.
Путин хочет воссоздать СССР
Путинский режим не может существовать без идеи ослабить Украину. Воспользоваться какими-то внутренними проблемами, и в результате – попытаться воссоздать "советский союз – 2",
– подытожил Яковенко.
Журналист отметил, что российский президент не может избавиться от такой идеи. В то же время это продлится до тех пор, пока Путин будет оставаться в Кремле.
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Российские войска на границе с Украиной
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 декабря сообщил, что возле украинской границы находятся более 100 тысяч российских военных. Также он добавил, что чуть дальше границ находится еще несколько десятков тысяч воинов страны-агрессора.
- Издание The New York Times 7 января 2022 года опубликовало новую карту возможного наступления российских войск. На ней Украина окружена с 3 сторон.
- В то же время, по информации этого же издания, Россия перемещает вертолеты к границе с Украиной. Между тем передвижение российских войск замедлилось.
- Уже 11 января Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. В них она задействовала около 3 тысяч военных и тяжелую технику.
- Кроме того, 12 января расследователи сообщили, что Россия перебрасывает военных и технику из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы. Они предположили, что технику подвезут к российским силам, сосредоточенным возле границ Украины.