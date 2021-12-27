Так, командир экипажа Дмитрий Антонов и его коллеги посадили самолет в Линце в условиях почти нулевой видимости. Приземляться пришлось в густом тумане. Огни на взлетно-посадочной полосе стали виднеться, лишь когда снизились до 60 метров.

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Испытания для пилотов

Видео посадки обнародовали 25 декабря, но инцидент произошел еще в начале месяца. Антонов рассказал, что такие экстремальные приземления – настоящее испытание для пилотов.

Погода была ужасная, но пилот должен с таким справляться,

– говорит Антонов.

Чтобы справляться с подобными ситуациями, экипажи постоянно проходят тренировки и проверки.

Что самое важное в таких ситуациях

По словам Антонова, приземлиться в аэропорту в условиях плохой видимости возможно, если на борту самолета есть необходимое оборудование. Однако самым важным фактором является профессиональный экипаж.

Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет, поэтому пилоты ведут его в нужном направлении. Антонов отметил, что, когда достигнута минимальная высота, сажать самолет можно только тогда, когда видны специальные световые дорожки.

Что известно про "Мрию"? Ан-225 может перевозить сверхтяжелый груз внутри фюзеляжа и на внешней подвеске. Например, в 1989 году "Мрия" с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установил 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

Смотрите видео посадки, снятое из кабины пилота: