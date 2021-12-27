Так, командир екіпажу Дмитро Антонов та його колеги посадили літак у Лінці в умовах майже нульової видимості. Приземлятись довелось в густому тумані. Вогні на злітно-посадковій смузі стали виднітись, лише коли знизилися до 60 метрів.

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Випробовування для пілотів

Відео посадки оприлюднили 25 грудня, але інцидент стався ще на початку місяця. Антонов розповів, що такі екстремальні приземлення – справжнє випробування для пілотів.

Погода була жахлива, але пілот повинен із таким справлятися,

— каже Антонов.

Щоб справлятись із подібними ситуаціями, екіпажі постійно проходять тренування та перевірки.

Що найважливіше в таких ситуаціях

За словами Антонова, приземлитися в аеропорту за умов поганої видимості можливо, якщо на борту літака є необхідне обладнання. Однак найважливішим фактором є професійний екіпаж.

Радіонавігаційне обладнання смуги відправляє сигнали в літак, тому пілоти ведуть його у потрібному напрямку. Антонов зазначив, що, коли досягнуть мінімальної висоти, садити літак можна лише тоді, коли видно спеціальні світлові доріжки.

Що відомо про "Мрію"? Ан-225 може перевозити надважкий вантаж всередині фюзеляжу та на зовнішній підвісці. Наприклад, у 1989 році "Мрія" з вантажем 156,3 тонни піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю.

Дивіться відео посадки, зняте з кабіни пілота: