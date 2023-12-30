Медиаэксперт, политический консультант Алексей Ковжун рассказал 24 Каналу, какие изменения произошли в музыкальных и киноиндустриях в течение 2023 года.

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Стало меньше "байрактарщины"

В первый год полномасштабного вторжения в Украине появилось огромное количество песен, которые в народе прозвали "байрактарщиною". Украинские чарты заполонили песни о "Байрактаре", псе Патроне, ваньке-встаньке и других атрибутах российско-украинской войны.

Взрыв "байрактарщины" – здоровое явление, ведь поп-культура должна быстро реагировать на вызовы общества и быть актуальной. Если этот вид искусства неактуален, то он не существует,

– сказал Ковжун.

Впрочем, в 2023 году таких "хитов" стало меньше. Настроения общества меняются и вместе с этим меняются украинские песни. По мнению медиаэксперта, "байрактарщина" также оказала влияние на созданные в 2023 году песни, ведь дала толчок для возникновения по-настоящему интересных вещей.

Проблема украинского кинематографа

Украинская киноиндустрия даже до российского вторжения не имела большого успеха. Этому предшествовал ряд причин. В частности, перенасыщенность рынка российскими сериалами и кинофильмами.

Многие украинцы смотрели преимущественно иностранный или российский продукт, аргументируя тем, что украинский неинтересен, таким образом, не давая даже шанса для появления качественных украинских картин. Теперь эта ситуация начала меняться и все больше людей в мире открывают для себя украинский кинематограф.

К примеру, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" установил рекорд по кассовым сборам и просмотрам не только в нашей стране, но и за ее пределами. Фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" получила награды на Международном фестивале в Монте-Карло и в Приштинском международном кинофестивале PriFest.

Конечно, сейчас значительно увеличился спрос на создание фильмов о войне. В 2023 году было несколько громких скандалов именно из-за таких картин. Ведь людей, особенно которые пережили оккупацию, плен, воюют на фронте, возмущают дезинформацию и спекуляцию на теме войны.

Фильмы о трагедии в Буче и происходящее с украинцами невозможно снимать и рефлексировать. Тем более художественное кино, где люди будут играть эти роли. Хотя я понимаю людей, у которых есть к этому талант и желание,

– отметил медиаэксперт.

По его мнению, то, что происходит в Украине во время войны следует оставить документальному кино, которое начало набирать обороты после 2014 года. Сейчас можно сказать, что украинская кинодокументалистика зрелая и уверенно занимает позиции на европейских и американских кинофестивалях.

Кинематограф – это момент накопления опыта, ведь даже когда снимается плохое кино, люди, работающие на съемочной площадке, получают опыт, который обязательно выстрелит в другой ленте.

Однако Ковжун отметил, что в Украине есть проблема с неурегулированностью государственной политики, ведь Государственное агентство Украины по кино не помогает кинопроцессу.

"Создание новых картин происходит не благодаря, а побеждая этот государственный орган и понятно, что здесь нужно наводить порядок. В музыкальной индустрии нет государственного органа, который этим занимается, и там успехов гораздо больше", – добавил медиаэксперт.

Достижения украинских певцов