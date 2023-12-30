Медіаексперт, політичний консультант Олексій Ковжун розповів 24 Каналу, які зміни відбулися в музичні та кіноіндустрії протягом 2023 року.

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Стало менше "байрактарщини"

Протягом першого року повномасштабного вторгнення в Україні з'явилася величезна кількість пісень, які в народі прозвали "байрактарщиною". Українські чарти заполонили пісні про "Байрактар", пса Патрона, ваньок-встаньок та інші атрибути російсько-української війни.

Вибух "байрактарщини" є здоровим явищем, адже попкультура має швидко реагувати на виклики суспільства та бути актуальною. Якщо цей вид мистецтва неактуальний, то він не існує,

– мовив Ковжун.

Втім, у 2023 році таких "хітів" стало менше. Настрої суспільства змінюють й разом з цим змінюються українські пісні. На думку медіаексперта, "байрактарщина" також мала вплив на створені у 2023 році пісні, адже дала поштовх для виникнення по-справжньому цікавих речей.

Проблема українського кінематографа

Українська кіноіндустрія навіть до російського вторгнення не мала великого успіху. Цьому передувала низка причин. Зокрема, перенасиченість ринку російськими серіалами та фільмами.

Багато українців дивилися переважно іноземний чи російський продукт, аргументуючи тим, що український нецікавий, у такий спосіб не даючи навіть шансу для появи якісних українських картин. Зараз ця ситуація почала змінюватися й дедалі більше людей у світі відкривають для себе український кінематограф.

До прикладу, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" встановив рекорд із касових зборів та переглядів не тільки в нашій країні, а й за її межами. Стрічка Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" отримала нагороди на Міжнародному фестивалі в Монте-Карло та Приштинському міжнародному кінофестивалі PriFest.

Звісно, зараз суттєво збільшився попит на створення фільмів про війну. У 2023 році було декілька гучних скандалів саме через такі картини. Адже людей, особливо які пережили окупацію, полон, воюють на фронті, обурює дезінформація та спекуляція на темі війни.

Фільми про трагедію в Бучі й те, що відбувалося з українцями, неможливо знімати й рефлексувати. Поготів художнє кіно, де люди будуть грати ці ролі. Хоча я розумію людей, у яких є до цього хист й бажання,

– зазначив медіаексперт.

На його думку, те, що відбувається в Україні під час війни варто залишити документальному кіно, яке почало набирати обертів після 2014 року. Зараз можна сміливо сказати, що українська кінодокументалістика зріла й впевнено займає позиції на європейських та американських кінофестивалях.

Кінематограф – це момент накопичення досвіду, адже навіть коли знімається погане кіно люди, які працюють на знімальному майданчику, отримують досвід, який обов'язково вистрілить в іншій стрічці.

Проте, Ковжун зауважив, що в Україні є проблема з неврегульованістю державної політики, адже Державне агентство України з питань кіно не допомагає кінопроцесу.

"Створення нових картин відбувається не завдяки, а перемагаючи цей державний орган й зрозуміло, що тут треба наводити лад. У музичній індустрії немає державного органу, який цим займається, й там успіхів набагато більше", – додав медіаексперт.

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