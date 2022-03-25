Информацию об очередных успехах нашей ПВО сообщил Генеральный штаб. Там добавили, что провести удачную операцию 24 марта удалось и воздушным силам ВСУ.

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Воздушные силы также нанесли потери оккупантам

Так, за прошедшие сутки группировка воздушных сил поразила 6 воздушных целей врага. Речь идет о 1 самолете, 1 беспилотнике и 4 крылатых ракетах.

Даже в неравных условиях украинская авиация продолжает наносить врагу потери. Воздушные силы не только патрулируют небо и прикрывают войска и объекты – наша ударная авиация еще и уничтожает колонны бронетехники, логистические центры и скопления оккупационных войск.

Ранее в Генштабе пояснили, что в последние дни российские оккупанты снизили авиационную активность в небе над Украиной. Вместо этого они начали наращивать присутствие своих БПЛА для ведения разведки.

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