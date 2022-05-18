О сбитом российском военном самолете сообщили в штабе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Там указали, что вражеский самолет был сбит подразделением противовоздушной обороны.

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Украинские военные, которые сейчас ведут боевые действия против российских агрессоров, не указывают место, где это произошло, чтобы не выдавать свои позиции. Да и на опубликованном видео виден только момент, когда самолет летит. Впоследствии был опубликован момент запуска ракеты. Самого попадания ракеты в российский военный самолет и их падения на видео нет.

Видео полета российского военного самолета

Также неизвестна судьба российских пилотов после этого. Если они успели катапультироваться, то за ними должны были направить спасательную бригаду.

Потери российской авиации

По состоянию на 18 мая украинские военные уничтожили 202 российских самолета за время войны. Один из них – 17 мая. Однако самолет, сбитый бойцами 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костей Гордиенко, в эту статистику еще не попал. Это ведь произошло 18 мая.

Стоит отметить, что силы ПВО сбивают не только самолеты, но и вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Таких целей за время войны украинские военные обезвредили тоже немало. По состоянию на 18 мая было сбито:

167 вертолетов

102 крылатые ракеты

441 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Что касается других потерь оккупантов, то число погибших захватчиков – 28 300 человек. Также украинские военные уничтожили 1 251 танк и 3 043 боевые бронированные машины.

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Сейчас большой упор в войне перешел на артиллерию. Именно с этим связана активность использования беспилотников, которые позволяют с воздуха обнаруживать цели и корректировать огонь по ним.

Украина получила западные образцы артиллерии, имеющие и большую дальность стрельбы, и лучшую точность. Среди таких уже поступившие на фронт американские гаубицы M777. Враг за время войны потерял 586 артиллерийских систем и 199 реактивных систем залпового огня.