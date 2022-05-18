Про збитий російський військовий літак повідомили у штабі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Там вказали, що ворожий літак було збито підрозділом протиповітряної оборони.

Варте уваги ЗСУ ліквідували вже 28 300 загарбників: свіжі втрати російських військ

Українські військові, які зараз ведуть бойові дії проти російських агресорів, не вказують місце, де це сталося, об не видавати свої позиції. Та й на опублікованому відео видно лише момент, коли літак летить. Згодом опубліковано момент запуску ракети. Самого влучання ракети у російський військовий літак та його падіння на відео немає.

Відео польоту російського військового літака, який збили

Також невідома доля російських пілотів після цього. Якщо вони встигли катапультуватися, то за ними мали б направити рятувальну бригаду.

Втрати російської авіації

Станом на 18 травня українські військові знищили 202 російські літаки за час війни. Один з них – 17 травня. Однак літак, який збили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, в ц статистику ще не потрапив. Адже це сталося 18 травня.

Варто відзначити, що сили ППО збивають не лише літаки, але й гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники. Таких цілей за час війни українські військові знешкодили теж чимало. Станом на 18 травня було збито:

167 гелікоптерів

102 крилаті ракети

441 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Щодо інших втрат окупантів, то кількість загиблих загарбників – 28300 осіб. Також українські військові знищили 1251 танк та 3043 бойових броньованих машин.

Читайте також Туреччина висунула низку вимог щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО: ЗМІ дізналися деталі

Зараз великий акцент у війні перейшов на артилерію. Саме з цим і пов'язана активність використання безпілотників, які дозволяють з повітря виявляти цілі та коригувати вогонь по них.

Україна отримала західні зразки артилерії, які мають і більшу дальність стрільби, і кращу влучність. Серед таких американські гаубиці M777, які вже надійшли на фронт. Натомість ворог за час війни втратив 586 артилерійських систем та 199 реактивних систем залпового вогню.