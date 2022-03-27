Выбить вражескую технику из нашей земли ВСУ помогают ПТРК (противотанковые ракетные комплексы). Сегодня оператор ПТРК "Стугна" уничтожил еще один танк оккупантов .

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Украинская "Стугна" уничтожила современный российский танк Т-72B3

На этот раз "Стугна" в жертвы выбрала танк из семьи Т-72 – T-72B3. Что ж, "печально", ведь теперь он уже никогда не сможет попасть в гражданский или военный объект.

Точный и прицельный выстрел "Стугни" помог ему отправиться в след за "русским военным кораблём...".

Момент уничтожения: смотрите видео

" Стугна -П" – украинский противотанковый ракетный комплекс от КБ "Луч". Он предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в частности, оснащенных современными средствами динамической защиты.