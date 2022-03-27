Вибити ворожу техніку з нашої землі ЗСУ допомагають ПТРК (протитанкові ракетні комплекси). Сьогодні оператор ПТРК "Стугна" знищив ще один танк окупантів.
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Українська "Стугна" знищила сучасний російський танк Т-72B3
Цього разу "Стугна" в жертви собі обрала танк із родини Т-72 – T-72B3. Що ж, "сумно", адже тепер він вже ніколи не зможе вцілити в цивільний чи військовий об'єкт.
Точний і прицільний постріл "Стугни" допоміг йому вирушити услід за "русским военным кораблём...".
Момент знищення: дивіться відео
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