Як повідомили 24 каналу у розвідці, бійці ЗСУ 27 березня відпрацювали по техніці окупантів, яку росіяни розмістили у Чаплинці. Внаслідок точних пострілів російські угруповання зазнали чимало втрат.

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Крім того, військові знищили значну кількість вкрай вартісної техніки.

Росіянам не допомогли дивізіони ППО

За даними розвідки, координували обстріл по ворожих позиціях українські військові за допомогою безпілотника.

Бійці ЗСУ зафіксували, як біля аеродрому неподалік від Чаплинки розмістилися російські танки, гелікоптери та зенітно-ракетні комплекси "Панцир", після чого командування прийняло рішення знищити окупантів.

Оскільки неподалік від захопленого Криму загарбники тримають чималу кількість засобів протиповітряної оборони, одну з ракет ЗСУ росіяни змогли збити.

Внаслідок падіння уламків загорівся очерет. Пожежа триває досі. Чи збираються росіяни гасити вогонь, невідомо.

Всі інші ракети та снаряди України потрапили точно у ціль. Внаслідок удару було знищено кілька "Панцирів", гелікоптери, кілька одиниць бронетехніки та склад з боєкомплектом.

Дивіться відео з місця удару ЗСУ по російським окупантам на Херсонщині:

На Київщині палають ліси у Чорнобильській зоні

Внаслідок бойових дій у Зоні відчуження спостерігаються масштабні пожежі, площа яких постійно збільшується. Загоряння, за словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, можуть стати вкрай масштабними. Полум'я може дійти до сховищ відпрацьованого ядерного палива та ядерних відходів, які розташовані на території ЧАЕС.

У зв'язку з тим, що росіяни та інтенсивні бойові дії не дають змоги почати гасіння пожеж, Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням відправити на Київщину експертів та обладнання для боротьби з вогнем. Запобігти катастрофічним наслідкам можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території.