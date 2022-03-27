Як повідомили 24 каналу у розвідці, бійці ЗСУ 27 березня відпрацювали по техніці окупантів, яку росіяни розмістили у Чаплинці. Внаслідок точних пострілів російські угруповання зазнали чимало втрат.
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Крім того, військові знищили значну кількість вкрай вартісної техніки.
Росіянам не допомогли дивізіони ППО
- За даними розвідки, координували обстріл по ворожих позиціях українські військові за допомогою безпілотника.
- Бійці ЗСУ зафіксували, як біля аеродрому неподалік від Чаплинки розмістилися російські танки, гелікоптери та зенітно-ракетні комплекси "Панцир", після чого командування прийняло рішення знищити окупантів.
- Оскільки неподалік від захопленого Криму загарбники тримають чималу кількість засобів протиповітряної оборони, одну з ракет ЗСУ росіяни змогли збити.
- Внаслідок падіння уламків загорівся очерет. Пожежа триває досі. Чи збираються росіяни гасити вогонь, невідомо.
- Всі інші ракети та снаряди України потрапили точно у ціль. Внаслідок удару було знищено кілька "Панцирів", гелікоптери, кілька одиниць бронетехніки та склад з боєкомплектом.
Дивіться відео з місця удару ЗСУ по російським окупантам на Херсонщині:
На Київщині палають ліси у Чорнобильській зоні
Внаслідок бойових дій у Зоні відчуження спостерігаються масштабні пожежі, площа яких постійно збільшується. Загоряння, за словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, можуть стати вкрай масштабними. Полум'я може дійти до сховищ відпрацьованого ядерного палива та ядерних відходів, які розташовані на території ЧАЕС.
У зв'язку з тим, що росіяни та інтенсивні бойові дії не дають змоги почати гасіння пожеж, Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням відправити на Київщину експертів та обладнання для боротьби з вогнем. Запобігти катастрофічним наслідкам можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території.