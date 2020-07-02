Судья Волновахского районного суда использовала поддельный паспорт, чтобы посещать оккупированные районы Донецкой области.

Поддельный паспорт судья использовала для того, чтобы скрыть свои поездки, сообщили в ГБР.

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При пересечении линии разграничения, женщина для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте давала пограничникам паспорт с собственным фото, но под другим именем.

Ее дело уже передали в суд. В случае доказательства вины, обвиняемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.