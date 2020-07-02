Украинская судья использовала поддельный паспорт для поездок на оккупированный Донбасс
Судья Волновахского районного суда использовала поддельный паспорт, чтобы посещать оккупированные районы Донецкой области.
Поддельный паспорт судья использовала для того, чтобы скрыть свои поездки, сообщили в ГБР.
Напомним Судью Майдана Оксану Царевич оправдали: она забирала права у участников "Автомайдана"
При пересечении линии разграничения, женщина для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте давала пограничникам паспорт с собственным фото, но под другим именем.
Ее дело уже передали в суд. В случае доказательства вины, обвиняемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.