Українська суддя використовувала підроблений паспорт для поїздок на окупований Донбас
Суддя Волноваського районного суду використовувала підроблений паспорт, щоб відвідувати окуповані райони Донецької області.
Підроблений паспорт суддя використовувала для того, щоб приховати свої поїздки, повідомили в ДБР.
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Під час перетину лінії розмежування, жінка для підтвердження своєї особи на контрольно-пропускному пункті надавала прикордонникам паспорт із власним фото, але під іншим ім'ям.
Її справу вже передали до суду. У разі доведення вини, обвинуваченій загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.