Суддя Волноваського районного суду використовувала підроблений паспорт, щоб відвідувати окуповані райони Донецької області.

Підроблений паспорт суддя використовувала для того, щоб приховати свої поїздки, повідомили в ДБР.

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Під час перетину лінії розмежування, жінка для підтвердження своєї особи на контрольно-пропускному пункті надавала прикордонникам паспорт із власним фото, але під іншим ім'ям.

Її справу вже передали до суду. У разі доведення вини, обвинуваченій загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.