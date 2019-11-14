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      Украинская аграрная конфедерация просит Зеленского не уничтожать аграрный бизнес Бахматюка

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      Украинская аграрная конфедерация просит Зеленского не уничтожать аграрный бизнес Бахматюка
      Украинская аграрная конфедерация просит Зеленского не уничтожать аграрный бизнес Бахматюка

      Украинская аграрная конфедерация обратилась к Президенту Украины в связи с ситуацией, что происходит вокруг группы компаний "Укрлендфарминг" и ее владельца Олега Бахматюка. Федерация просит Президента защитить предприятие, выплачивающее многомиллиардные налоги и создающее 27 тысяч рабочих мест.

      Украинская аграрная конфедерация, объединяющая профессиональные организации и ведущие предприятия агропромышленного комплекса, обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за ситуации, сложившейся в рамках производства по делу ликвидированного VAB банка. Украинская аграрная конфедерация заявляет, что противоправные действия силовиков против аграрного бизнеса Олега Бахматюка "только способствуют разрушению украинского аграрного бизнеса, который обеспечивает создание рабочих мест и многомиллиардные поступления в бюджет".

      В заявлении говорится, что под угрозой оказалась группа компаний "Укрлендфарминг", которая производит 1% ВВП, платит около 3 миллиардов гривен налогов в бюджет и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы. "Предприятие, которое платит многомиллиардные налоги, работает в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создает 27 тысяч рабочих мест, преимущественно в сельской местности, стало заложником силовых органов, осуществляющих безосновательные обыски и задерживающих работников, – заявляет конфедерация. – По информации владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, правоохранительные органы совместно с НАБУ очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства в отношении VAB банка. Данное дело уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства – Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Было проведено массу экспертиз, следственных действий, обысков. В течение последних 5 лет, компания занимала открытую позицию перед следственными органами, а руководство всегда было готово сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства". Согласно информации из открытых источников, говорится в обращении, Олег Бахматюк неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов, и ответа не получил.

      По мнению Украинской аграрной конфедерации, такая ситуация, что происходит вокруг группы компаний "Укрлендфарминг", не только негативно повлияет на капитализацию данного предприятия, но и существенно отразится на инвестиционной привлекательности и уменьшении прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику.

      VAB банк – один из выведенных с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, еще в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику. Олег Бахматюк также является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", который создает 27 тысяч рабочих мест и платит в бюджет около 3 млрд грн налогов в год.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Бахматюк
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