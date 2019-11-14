Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка

Українська аграрна конфедерація звернулася до Президента України стосовно ситуації, що відбувається навколо групи компаній "Укрлендфармінг" та її власника Олега Бахматюка. Федерація просить Президента захистити підприємство, що сплачує багатомільярдні податки і створює 27 тисяч робочих місць.

Українська аграрна конфедерація, яка об'єднує професійні організації та провідні підприємства агропромислового комплексу, звернулася до Президента України Володимира Зеленського через ситуацію, що склалася в рамках провадження по справі ліквідованого VAB банку. Українська аграрна конфедерація заявляє, що протиправні дії силовиків проти аграрного бізнесу Олега Бахматюка "лише сприяють руйнації українського аграрного бізнесу, який забезпечує створення робочих місць та багатомільярдні надходження до бюджету".

В заяві йдеться про те, що під загрозою опинилася група компаній "Укрлендфармінг", яка виробляє 1% ВВП, платить близько 3 мільярдів гривень податків до бюджету та виплачує більше 3,5 мільярдів гривень заробітної плати. "Підприємство, що сплачує багатомільярдні податки, працює в 600 населених пунктах 22 областей України і створює 27 тисяч робочих місць, переважно в сільській місцевості, стало заручником силових органів, що здійснюють безпідставні обшуки та затримують працівників, – заявляє конфедерація.За інформацією власника агрохолдингу "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, правоохоронні органи спільно з НАБУ вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження стосовно VAB банку. Дана справа вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави – Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, слідчих дій, обшуків. Протягом останніх 5 років, компанія займала відкриту позицію перед слідчими органами, а керівництво завжди було готове сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави". Відповідно до інформації з відкритих джерел, йдеться у зверненні, Олег Бахматюк неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів та НБУ конструктивно вирішити питання з заборгованістю банку і виплатити 8 мільярдів до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучивши авторитетних міжнародних аудиторів, та відповіді не отримав.

На думку Української аграрної конфедерації, така ситуація, що відбувається навколо групи компаній "Укрлендфармінг", не тільки негативно вплине на капіталізацію даного підприємства, а й суттєво відобразиться на інвестиційній привабливості та зменшені прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

VAB банк – один з виведених з ринку в 2016 році банків. Його власник, Олег Бахматюк, ще у 2017 році звернувся до Фонду гарантування вкладів та НБУ з пропозицією реструктуризувати борги і поетапно їх виплатити за визначеним графіком, але поки його пропозиція була відхилена. Також Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", який створює 27 тисяч робочих місць і сплачує до бюджету близько 3 мільярдів гривень податків на рік.