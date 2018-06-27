Украинская делегация бойкотировала прием секретаря Совета Европы: известна причина

Делегация Украины отказалась идти на ежегодный прием генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.

Об этом в своем Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

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По словам Арьева, представители украинской делегации не только отказались идти на прием, но и вернули приглашение.

В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов не очень логичный шаг устраивать роскошные принятия на сотни людей,

– объяснил причину бойкота украинский нардеп.

Арьев добавил, что Украина "добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов в поддержку организации в сложное время", но от председателя Совета Европы так и не получила ответа о стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения.

В качестве доказательства глава делегации опубликовал документы и запросы украинской стороны.