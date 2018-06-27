Українська делегація бойкотувала прийом секретаря Ради Європи: відома причина

Делегація України відмовилась йти на щорічний прийом генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.

Про це у своєму Facebook повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

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За словами Ар'єва, представники української делегації не лише відмовилися йти на прийом, але й повернули запрошення.

В умовах коли через фінансовий шантаж Росії РЄ економить на папері для документів є не дуже логічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей,

– пояснив причину бойкоту український нардеп.

Ар'єв додав, що Україна "добровільно пожертвувала 400 тисяч доларів на підтримку організації у складний час", але від голови Ради Європи так і не отримала відповіді про вартість щорічного великого прийому і доцільність його проведення.

Як доказ голова делегації опублікував документи та запити української сторони.