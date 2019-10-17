Украинская делегация в США провела первые переговоры о новой программе МВФ

Украинские дипломаты в составе делегации провели встречу с МВФ и обсудили новую программу финансирования Украины. Политики ознакомились с обновленными прогнозами относительно развития мировой экономики, а в рамках собрания провели отдельные встречи с центробанками, инвесторами и журналистами.

О первых детали встречи украинской делегации в американской столице в своем твиттере сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

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Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня. Вместе с руководителями Минфина и Минэкономики общались с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном. Переговоры о новой долгосрочную программу сотрудничества продолжаются,

– отметил он.

Также Смолий сообщил о том, что была проведена встреча с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

"Наши КПЭ со Всемирным банком совпадают – очищение банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса", – отметил глава НБУ.



Встреча с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии / @YSmolii

Среди прочего Смолий заметил, что обсуждение нового глобального отчета МВФ по финансовой стабильности и переговоры о новой долгосрочную программу сотрудничества продолжаются.

Основные риски: рост долговой нагрузки бизнеса, увеличение рискованных активов в портфелях институциональных инвесторов, большая зависимость развивающих экономик от внешних заимствований. Еще один риск, на который обращает внимание отчет МВФ и который, к сожалению, хорошо знакомый в Украине, это долларизация. В отчете говорится, что во многих экономиках существуют неамериканских банки, которые полагаются на финансирование в долларах США, и это является источником уязвимости,

– написал Смелый.

Тим часом у Вашингтоні обговорюють новий глобальний звіт #МВФ з фінстабільності #GFSR. Основні ризики: зростання боргового навантаження бізнесу, збільшення ризикованіших активів у портфелях інституційних інвесторів, більша залежність розвиткових економік від зовнішніх запозичень https://t.co/oqQSlAOJYO — Yakiv Smolii (@YSmolii) October 16, 2019

По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?Украинская власть и МВФ проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллипрдов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.