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      Украинская делегация в США провела первые переговоры о новой программе МВФ

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      Украинские дипломаты обсуждают с МВФ продолжения кредитования Украины
      Украинские дипломаты обсуждают с МВФ продолжения кредитования Украины / @YSmolii

      Украинские дипломаты в составе делегации провели встречу с МВФ и обсудили новую программу финансирования Украины. Политики ознакомились с обновленными прогнозами относительно развития мировой экономики, а в рамках собрания провели отдельные встречи с центробанками, инвесторами и журналистами.

      О первых детали встречи украинской делегации в американской столице в своем твиттере сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

      Интересно: Получит ли Украина помощь от МВФ: что не устраивает кредиторов

      Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня. Вместе с руководителями Минфина и Минэкономики общались с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном. Переговоры о новой долгосрочную программу сотрудничества продолжаются,
      – отметил он.

      Также Смолий сообщил о том, что была проведена встреча с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

      "Наши КПЭ со Всемирным банком совпадают – очищение банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса", – отметил глава НБУ.

      МВФ
      Встреча с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии / @YSmolii

      Среди прочего Смолий заметил, что обсуждение нового глобального отчета МВФ по финансовой стабильности и переговоры о новой долгосрочную программу сотрудничества продолжаются.

      Основные риски: рост долговой нагрузки бизнеса, увеличение рискованных активов в портфелях институциональных инвесторов, большая зависимость развивающих экономик от внешних заимствований. Еще один риск, на который обращает внимание отчет МВФ и который, к сожалению, хорошо знакомый в Украине, это долларизация. В отчете говорится, что во многих экономиках существуют неамериканских банки, которые полагаются на финансирование в долларах США, и это является источником уязвимости,
      – написал Смелый.

      По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?Украинская власть и МВФ проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллипрдов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

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      16 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Деньги Новости Украины Яков Смолий Транш МВФ Новости США МВФ
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