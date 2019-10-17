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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Українська делегація у США провела перші перемовини щодо нової програми МВФ

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      Українські дипломати обговорюють з МВФ продовження кредитування України
      Українські дипломати обговорюють з МВФ продовження кредитування України / @YSmolii

      Українські дипломати в складі делегації провели зустріч з МВФ та обговорили нову програму фінансування України. Політики ознайомилися з оновленими прогнозами щодо розвитку світової економіки, а в рамках зборів провели окремі зустрічі з центробанками, інвесторами та журналістами.

      Про перші деталі зустрічі української делегації в американській столиці у своєму твітері повідомив голова Нацбанку України Яків Смолій.

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      Перша із зустрічей з МВФ відбулася сьогодні. Разом із очільниками Мінфіну та Мінекономіки спілкувалися із заступником директора МВФ Девідом Ліптоном. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають,
      – зазначив він.

      Також смолій повідомив про те, що було проведено зустріч з віцепрезидентом Світового банку щодо Європи і Центральної Азії Сірілом Мюллером.

      "Наші КПЕ зі Світовим банком збігаються – очищення банківського сектору України від непрацюючих кредитів як один з необхідних кроків для пожвавлення кредитування бізнесу", – зауважив голова НБУ.

      МВФ
      Зустріч із віцепрезидентом Світового банку щодо Європи і Центральної Азії / @YSmolii

      Серед іншого Смолій зауважив, що обговорення нового глобального звіту МВФ із фінансової стабільності та перемовини про нову довгострокову програму співпраці тривають.

      Основні ризики: зростання боргового навантаження бізнесу, збільшення ризикованіших активів у портфелях інституційних інвесторів, більша залежність розвиткових економік від зовнішніх запозичень. Ще один ризик, на який звертає увагу звіт МВФ і який, на жаль, добре знайомий в Україні, це доларизація. У звіті йдеться, що в багатьох економіках існують неамериканські банки, які покладаються на фінансування в доларах США, і це є джерелом вразливості,
      – написав Смолій.

      За якою програмою Україна співпрацює з МВФ?Українська влада та МВФ проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand-by, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.

      blog_ava
      Біля місця ядерного вибуху в Росії зняли з поїзда 3 дипломатів США
      16 жовтня
      4171
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України МВФ Гроші Новини США Транш МВФ Яків Смолій
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