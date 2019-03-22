Украинская дизайнер создала костюмы для британского Королевского балета

Успешная украинская художница и дизайнер Маша Рева, работы которой известны за рубежом, завершила работу над костюмами и декорациями для балета "Весна священная" Игоря Стравинского. Работала художница по заказу Королевского балета Великобритании.

Ковент-Гарден подготовил необычную интерпретацию произведения Стравинского. К балету привлекли людей с синдромом Дауна, пишет "The Village Україна".

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"Весна священная" в исполнении Королевского балета

"Мы работаем с группой из 23 танцоров с синдромом Дауна. Главную партию исполняет Сара Горди-актриса и активистка, которая получила недавно орден Британской империи", – рассказала Рева.



В постановке примут участие люди с синдромом Дауна

Королевский балет по-своему покажет произведение Стравинского

Премьера балета состоится 22 марта в 13:00 в Королевском театре Ковент-Гарден, в Лондоне. А 29 мая видео постановки можно будет посмотреть онлайн на платформе Nowness в день 106-й годовщины премьеры "Весны священной".

Маша Рева создала костюмы для балета "Весна священная"

Молодой украинский дизайнер Маша Рева стажировалась у бельгийского дизайнера Вальтера ван Бейрендонка. Она работает как самостоятельно, так и с брендом Syndicate. Вещи Маши Ревы продаются в США, Австралии, Бельгии, Украине. Прогрессивная молодежь высоко оценивает творения дизайнера. Поговоривают, будто один из свитшотов Маши Ревы носит Натали Портман.