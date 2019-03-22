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      Українська дизайнерка створила костюми для британського Королівського балету

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      Маша Рева
      Маша Рева / Forbes

      Успішна українська художниця і дизайнерка Маша Рева, роботи якої відомі за кордоном, завершила роботу над костюмами і декораціями для балету "Весна священна" Ігоря Стравінського. Працювала мисткиня на замовлення Королівського балету Великобританії.

      Ковент-Гарден підготував незвичайну інтерпретацію твору Стравинського. До балету залучили людей із синдромом Дауна, пише "The Village Україна".

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      "Весна священна" у виконанні Королівського балету

      "Ми працюємо з групою з 23 танцюристів із синдромом Дауна. Головну партію виконує Сара Горді – актриса й активістка, яка отримала нещодавно орден Британської імперії", – розповіла Рева.


      У постановці візьмуть участь люди із синдромом Дауна


      Королівський балет по-своєму покаже твір Стравинського

      Прем’єра балету відбудеться 22 березня о 13:00 у Королівському театрі Ковент-Гарден, що у Лондоні. А 29 травня відео постановки можна буде подивитись онлайн на платформі Nowness у день 106-ї річниці прем’єри "Весни священної".


      Маша Рева створила костюми для балету "Весна священна"

      Молода українська дизайнерка Маша Рева стажувалася у бельгійського дизайнера Вальтера ван Бейрендонка. Вона працює як самостійно, так і з брендом Syndicate. Речі Маши Реви продаються в США, Австралії, Бельгії, Україні. Прогресивна молодь високо оцінює витвори дизайнерки. Поговорюють, ніби один зі світшотів Маши Реви носить Наталі Портман.

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      Теги: Новини культури Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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