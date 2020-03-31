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      Украинская экспедиция таки смогла отправиться в Антарктиду: полярники уже в Чили

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      Станция "Академик Вернадский" / ТСН

      Несмотря на закрытые границы из-за распространения COVID-19 украинская экспедиция таки смогла отправиться в Антарктиду, чтобы сменить своих предшественников.

      Ученые уже добрались Чили. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.

      К теме Украинских полярников проверили на Covid-2019: известны результаты

      Вскоре полярники продолжат движение к нашей антарктической станции "Академик Вернадский". Там экспедиторы должны сменить своих коллег, которые застряли на станции из-за коронавируса. Но произойдет это, когда украинцы пройдут в Чили обсервацию.

      "Теперь, согласно внедренным Чили ограничениям, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь в Антарктиду на корабле", – говорится в сообщении научного центра.

      До Южной Америки наши ученые добрались благодаря усилиям дипломатов. Во время пандемии из-за закрытых границ ряд стран замораживает свои антарктические программы на целый год. Но Украина в этот раз стала исключением.

       

      Предварительно все полярники прошли тест на Covid-2019, который показал отрицательный результат.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Чили Наука в Украине Наука
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