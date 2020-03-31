Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди: полярники вже в Чилі

Попри закриті кордони через поширення COVID-19 українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди, щоб замінити своїх попередників.

Зараз науковці вже дісталися Чилі. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.

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Невдовзі полярники продовжать рух до нашої антарктичної станції "Академік Вернадський". Там експедитори мають змінити своїх колег, які застрягли на станції через коронавірус. Але відбудеться це, коли українці відбудуть у Чилі обсервацію.

"Тепер, відповідно до впроваджених Чилі обмежень, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди кораблем", – йдеться у повідомленні наукового центру.

До Південної Америки наші науковці дісталися завдяки зусиллям дипломатів. У час пандемії через закриті кордони низка країн заморожує свої антарктичні програми на цілий рік. Та Україна цього разу стала винятком.

Попередньо усі полярники пройшли тест на Covid-2019, що показав негативний результат.