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      Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди: полярники вже в Чилі

      -
      Станція "Академік Вернадський" / ТСН

      Попри закриті кордони через поширення COVID-19 українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди, щоб замінити своїх попередників.

      Зараз науковці вже дісталися Чилі. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.

      До теми Українських полярників перевірили на Covid-2019: відомі результати

      Невдовзі полярники продовжать рух до нашої антарктичної станції "Академік Вернадський". Там експедитори мають змінити своїх колег, які застрягли на станції через коронавірус. Але відбудеться це, коли українці відбудуть у Чилі обсервацію.

      "Тепер, відповідно до впроваджених Чилі обмежень, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди кораблем", – йдеться у повідомленні наукового центру.

      До Південної Америки наші науковці дісталися завдяки зусиллям дипломатів. У час пандемії через закриті кордони низка країн заморожує свої антарктичні програми на цілий рік. Та Україна цього разу стала винятком.

       

      Попередньо усі полярники пройшли тест на Covid-2019, що показав негативний результат.

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Чилі Коронавірус COVID-19 Наука в Україні Наука
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