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      Украинская семья застряла в Норвегии из-за коронавируса: когда вернутся

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      Украинец Виталий Дехтяров уехал с семьей в Норвегию еще до того, как коронавирус масштабно распространился в различных странах, в частности в Украине. Он рассказал, что у его семьи была мечта побывать за полярным кругом. Однако со временем границы перекрыли и возможности вернуться домой самостоятельно уже не было. Каким образом и когда они вернутся, Виталий рассказал в программе "Полит.бюро"

      Он отметил, что им позвонил посол сразу после того, как ситуация приобрела огласку. Теперь они на связи каждый день.

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      Украинцам сообщили, что борт за ними отправят. Однако когда именно – неизвестно.

      Нас тут уже собралось 100 украинцев, которые находятся в разных частях Норвегии и стремятся вернуться на Родину. Каждый день нам говорят, что информация будет из Киева, потому что здесь посольство ничего не решает,
      – рассказал Виталий Дехтяров.

      По словам мужчины, посольство лишь старается помочь им в различных бытовых нуждах. В частности, предлагают помочь с питанием.

      "Пока нам сказали сидеть на месте и ждать, когда будет сигнал. Неизвестно, будет ли он через неделю, или через две. Тогда нам надо будет вылететь в Осло, где будут формировать всех украинцев из разных частей Норвегии, и тогда уже отправлять в Киев", – добавил Дехтяров.

      Сколько украинцев застряли за рубежом:

      • 14 220 украинцев находятся за границей. Они воспользовались туристическими услугами компании Join UP! Большинство украинских туристов находятся в Египте – 12 452 человека.
      • В Join UP! заверили, что эвакуацию этих туристов проведут на этой неделе. Они выполнят специальные рейсы в сотрудничестве с МОЗ Украины. На бортах самолетов будут присутствовать врачи-эпидемиологи, а также существующие экспресс-тесты для проверки пассажиров на коронавирус.
      • Кроме Египта, 1768 туристов находятся сейчас в других странах. В частности, на Шри-Ланке, Кипре, Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, Индонезии и тому подобное.
      • Для эвакуации этих людей сейчас разрабатывают план действий с участием авиакомпаний и компетентных государственных институтов: МИД Украины, Мининфраструктуры, Госагентства по туризму и курортам.
      • Туроператор напомнил о важности держать связь с турагентами и отельными гидами, а также с консульскими службами страны пребывания.


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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Украинские туристы застряли за рубежом Норвегия
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