Украинская семья застряла в Норвегии из-за коронавируса: когда вернутся
Украинец Виталий Дехтяров уехал с семьей в Норвегию еще до того, как коронавирус масштабно распространился в различных странах, в частности в Украине. Он рассказал, что у его семьи была мечта побывать за полярным кругом. Однако со временем границы перекрыли и возможности вернуться домой самостоятельно уже не было. Каким образом и когда они вернутся, Виталий рассказал в программе "Полит.бюро"
Он отметил, что им позвонил посол сразу после того, как ситуация приобрела огласку. Теперь они на связи каждый день.
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Украинцам сообщили, что борт за ними отправят. Однако когда именно – неизвестно.
Нас тут уже собралось 100 украинцев, которые находятся в разных частях Норвегии и стремятся вернуться на Родину. Каждый день нам говорят, что информация будет из Киева, потому что здесь посольство ничего не решает,
– рассказал Виталий Дехтяров.
По словам мужчины, посольство лишь старается помочь им в различных бытовых нуждах. В частности, предлагают помочь с питанием.
"Пока нам сказали сидеть на месте и ждать, когда будет сигнал. Неизвестно, будет ли он через неделю, или через две. Тогда нам надо будет вылететь в Осло, где будут формировать всех украинцев из разных частей Норвегии, и тогда уже отправлять в Киев", – добавил Дехтяров.
Сколько украинцев застряли за рубежом:
- 14 220 украинцев находятся за границей. Они воспользовались туристическими услугами компании Join UP! Большинство украинских туристов находятся в Египте – 12 452 человека.
- В Join UP! заверили, что эвакуацию этих туристов проведут на этой неделе. Они выполнят специальные рейсы в сотрудничестве с МОЗ Украины. На бортах самолетов будут присутствовать врачи-эпидемиологи, а также существующие экспресс-тесты для проверки пассажиров на коронавирус.
- Кроме Египта, 1768 туристов находятся сейчас в других странах. В частности, на Шри-Ланке, Кипре, Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, Индонезии и тому подобное.
- Для эвакуации этих людей сейчас разрабатывают план действий с участием авиакомпаний и компетентных государственных институтов: МИД Украины, Мининфраструктуры, Госагентства по туризму и курортам.
- Туроператор напомнил о важности держать связь с турагентами и отельными гидами, а также с консульскими службами страны пребывания.