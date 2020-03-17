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      Українська сім'я застрягла в Норвегії через коронавірус: коли повернуться

      - Читать новость на русском
      Українець з сім'єю застряг у норвегії через пандемію / GettyImages

      Українець Віталій Дехтяров поїхав з родиною у Норвегію ще до того, як коронавірус масштабно поширився у різних країнах, зокрема в Україні. Він розповів, що у його сім'ї була мрія побувати за полярним колом. Однак згодом кордони перекрили і можливості повернутись додому самостійно вже не було. У який спосіб та коли вони повернуться Віталій розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Політ.бюро".

      Він зазначив, що їм зателефонував посол одразу після того, як ситуація набрала розголосу. Тепер вони на зв'язку кожен день.

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      Українцям повідомили, що борт за ними відправлять. Однак коли саме – невідомо.

      Нас тут вже зібралося 100 українців, які перебувають у різних частинах Норвегії і прагнуть повернутися на Батьківщину. Кожен день нам говорять, що інформація буде з Києва, бо тут посольство нічого не вирішує,
      – розповів Віталій Дехтяров.

      За словами чоловіка, посольство лише намагається допомогти їм у різних побутових потребах. Зокрема, пропонують допомогти з харчуванням.

      "Поки нам сказали сидіти на місці і чекати, коли буде сигнал. Невідомо, чи буде він за тиждень, чи за два. Тоді нам треба буде вилетіти до Осло, де формуватимуть усіх українців з різних частин Норвегії, і тоді вже відправлятимуть до Києва", – додав Дехтяров.

      Скільки українців застрягли за кордоном:

      • 14 220 українців перебувають за кордоном. Вони скористалися туристичними послугами компанії Join UP! Більшість українських туристів перебувають у Єгипті – 12 452 людини.
      • У Join UP! запевнили, що евакуацію цих туристів проведуть цього тижня. Вони виконають спеціальні рейси у співпраці з МОЗ України. На бортах літаків будуть присутні лікарі-епідеміологи, а також наявні експрес-тести для перевірки пасажирів на коронавірус.
      • Окрім Єгипту, 1768 туристів перебувають зараз в інших країнах. Зокрема, на Шрі-Ланці, Кіпрі, Мальдівах, в ОАЕ, Таїланді, Індонезії тощо.
      • Для евакуації цих людей наразі розробляють план дій за участю авіакомпаній і компетентних державних інституцій: МЗС України, Мінінфраструктури, Держагентства з туризму та курортів.
      • Туроператор нагадав про важливість тримати зв’язок з турагентами і готельними гідами, а також із консульськими службами країни перебування.


      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Здоров'я Українські туристи застрягли за кордоном Норвегія
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