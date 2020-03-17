Українська сім'я застрягла в Норвегії через коронавірус: коли повернуться

Українець Віталій Дехтяров поїхав з родиною у Норвегію ще до того, як коронавірус масштабно поширився у різних країнах, зокрема в Україні. Він розповів, що у його сім'ї була мрія побувати за полярним колом. Однак згодом кордони перекрили і можливості повернутись додому самостійно вже не було. У який спосіб та коли вони повернуться Віталій розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Політ.бюро".

Він зазначив, що їм зателефонував посол одразу після того, як ситуація набрала розголосу. Тепер вони на зв'язку кожен день.

Читайте також: В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей

Українцям повідомили, що борт за ними відправлять. Однак коли саме – невідомо.

Нас тут вже зібралося 100 українців, які перебувають у різних частинах Норвегії і прагнуть повернутися на Батьківщину. Кожен день нам говорять, що інформація буде з Києва, бо тут посольство нічого не вирішує,

– розповів Віталій Дехтяров.

За словами чоловіка, посольство лише намагається допомогти їм у різних побутових потребах. Зокрема, пропонують допомогти з харчуванням.

"Поки нам сказали сидіти на місці і чекати, коли буде сигнал. Невідомо, чи буде він за тиждень, чи за два. Тоді нам треба буде вилетіти до Осло, де формуватимуть усіх українців з різних частин Норвегії, і тоді вже відправлятимуть до Києва", – додав Дехтяров.

Скільки українців застрягли за кордоном:

14 220 українців перебувають за кордоном. Вони скористалися туристичними послугами компанії Join UP! Більшість українських туристів перебувають у Єгипті – 12 452 людини.

У Join UP! запевнили, що евакуацію цих туристів проведуть цього тижня. Вони виконають спеціальні рейси у співпраці з МОЗ України. На бортах літаків будуть присутні лікарі-епідеміологи, а також наявні експрес-тести для перевірки пасажирів на коронавірус.

Окрім Єгипту, 1768 туристів перебувають зараз в інших країнах. Зокрема, на Шрі-Ланці, Кіпрі, Мальдівах, в ОАЕ, Таїланді, Індонезії тощо.

Для евакуації цих людей наразі розробляють план дій за участю авіакомпаній і компетентних державних інституцій: МЗС України, Мінінфраструктури, Держагентства з туризму та курортів.

Туроператор нагадав про важливість тримати зв’язок з турагентами і готельними гідами, а також із консульськими службами країни перебування.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу