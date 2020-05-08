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      Украинская Вторая мировая в фотографиях

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      Советские солдаты 1942 год
      Советские солдаты 1942 год / memory.gov.ua

      Вторая мировая война длилась шесть лет. В войне погиб каждый пятый украинец. 24 канал решил вспомнить события тех страшных времен для Украины и всего мира.

      Немецкие войска 1 сентября 1939 года напала на Польшу. Это и приведет к началу Второй мировой войны. А уже 22 июня Германия без объявления войны нападает на СССР, отмечает 24 канал.

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      Боевые действия за Севастополь между немецко-румынскими и советскими войсками продолжалась со 2 ноября 1941 года по 3 июля 1942 года. Войну в Крыму называют советско-германской войной в миниатюре. Красная армия потерпела разгром на полуострове, а эвакуироваться разрешалось только высшим чинам и партийным архивам. Рядовые солдаты попали в плен.


      Пополнение защитников Севастополя 1941 – 1942 годы /       Фото: memory.gov.ua

      Во время битвы под Уманью в плен попали 6-ой и 12-ой советские армии. В 1941 году пленных солдат отправили в "шталага №349", так называли немцы в своих документах Уманскую Яму. Это был один из первых нацистских концентрационных лагерей на территории Украины.

      В Уманском лагере находилось от 50 тысяч до 70 тысяч военнопленных, по разным данным.


      Пленные красноармейцы в лагере Уманская Яма, в 1941 год / Фото: memory.gov.ua

      Брандербузький батальон из 330 военных батальона "Нахтигаль", через 8 дней после начала войны на территории Украины, вошел во Львов.

      Батальон захватил стратегические пункты в центре города.


      Батальон "Нахтигаль" вступает во Львов, в 1941 год / Фото: memory.gov.ua

      Харьковская операция или Вторая харьковская битва состоялась с 12 по 29 мая в 1942 году. Операция закончилась неудачно, более 170 тысяч солдат были убиты, пропали без вести или захвачены в плен.


      Горящий советский танк КВ-1 и венгерский солдат в окопе под Харьковом. Весна, 1942 Год / Фото: memory.gov.ua


      Советская реактивная установка БМ-8-36, уничтоженная под Харьковом в 1942 году / Фото: memory.gov.ua


      Немецкий пилот "Мессершмитта" на аэродроме, Сталино (сейчас – Донецк). Весна 1942 год /Фото: memory.gov.ua


      Солдаты Вермахта в селе под Харьковом, 1945 год / Фото: memory.gov.ua

      В ходе Второй мировой войны украинцы воевали в составе десятков армий и отрядов. Среди них и Украинская повстанческая армия, воевала за независимость Украины.

      УПА не достигла поставленной цели, но вдохновила украинцев на продолжение борьбы за независимость.


      Неизвестные бойцы       УПА / Фото: memory.gov.ua


      Выпускники подстаршинской школы при ВО Туров с инструкторами, 1943 год       / Фото: memory.gov.ua

      Читайте также История Холокоста: как нацисты убили миллионы невинных евреев

      Систематическое преследование и массовое уничтожение евреев и ромов в течение 1933 – 1945 годов немецкий солдат унесло жизни около 6 миллионов взрослых и детей. В оккупированной Украине погибло до 1,5 миллиона евреев.

      27 января ООН объявил Международный день памяти жертв Холокоста.


      Еврейские дети в гетто, Лешнев (Львовская область), 1942 – 1943 годы Фото: memory.gov.ua

       
       
       
       
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Жертвы 9 мая Война УПА евреи Голокост
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