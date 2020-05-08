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      Українська Друга світова у фотографіях

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      Радянські солдати 1942 рік
      Радянські солдати 1942 рік / memory.gov.ua

      Друга світова війна тривала шість років. У війні загинув кожен п'ятий українець. 24 канал вирішив пригадати події тих страшних часів для України та всього світу.

      Німецькі війська 1 вересня 1939 року напала на Польщу. Це й спричино початок Другої світової війни. А вже 22 червня Німеччина без оголошення війни нападає на СРСР, зазначає 24 канал.

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      Бойові дії за Севастополь між німецько-румунськими та радянськими військами продовжувалась з 2 листопада 1941 року до 3 липня 1942 року. Війну у Криму називають радянсько-німецькою війною в мініатюрі. Червона армія зазнала розгром на півострові, а евакуюватися дозволялося тільки вищим чинам та партійним архівам. Рядові солдати потрапили в полон.


      Поповнення захисників Севастополя 1941 – 1942 роки / Фото: memory.gov.ua

      Під час битви під Уманю в полон потрапили 6-а та 12-а радянські армії. У 1941 році полонених солдатів відправили до "шталагу №349", так називали німці в своїх документах Уманську Яму. Це був один із перших нацистських концентраційних таборів на території України.

      В Уманському таборі перебувало від 50 тисяч до 70 тисяч військовополонених, за різними даними. 


      Полонені червоноармійці в таборі Уманська Яма, 1941 рік / Фото: memory.gov.ua

      Брандербузький батальйон із 330 військових батальйону "Нахтігаль", через 8 днів після початку війни на території України, ввійшов до Львова. 

      Батальйон захопив стратегічні пункти у центрі міста.


      Батальйон "Нахтігаль" вступає до Львова, 1941 рік / Фото: memory.gov.ua

      Харківська операція або Друга харківська битва відбулась з 12 по 29 травня у 1942 році. Операція закінчилась невдало, понад 170 тисяч солдат були вбиті, зниклі безвісті або захопленні в полон.


      Палаючий радянський танк КВ-1 та угорський солдат в окопі під Харковом. Весна, 1942 рік / Фото: memory.gov.ua


      Радянська реактивна установка БМ-8-36, знищена під Харковом у 1942 році / Фото: memory.gov.ua


      Німецький пілот Мессершмітта на аеродромі, Сталіно (зараз – Донецьк). Весна 1942 рік Фото: memory.gov.ua


      Солдати Вермахту в селі під Харковом, 1945 рік / Фото: memory.gov.ua

      У ході Другої світової війни українці воювали в складі десятків армій і загонів. Серед них і Українська повстанська армія, яка воювала за незалежність України.

      УПА не досягнула поставленої мети, але надихнула українців продовжувати боротьбу за незалежність. 


      Невідомі бійці УПА       / Фото: memory.gov.ua


      Випускники підстаршинської школи при ВО Турів з інструкторами, 1943 рік       / Фото: memory.gov.ua

      Читайте також Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв

      Систематичне переслідування та масове знищення євреїв і ромів протягом 1933 – 1945 років німецькими солдатами забрало життя близько 6 мільйонів дорослих та дітей. В окупованій Україні загинуло до 1,5 мільйона євреїв.

      27 січня ООН оголосив Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 


      Єврейські малюки в гетто, Лешнів (Львівщина), 1942 – 1943 роки Фото: memory.gov.ua

       
       
       
       
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Жертви 9 травня Війна УПА євреї Голокост
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