Українська Друга світова у фотографіях

Друга світова війна тривала шість років. У війні загинув кожен п'ятий українець. 24 канал вирішив пригадати події тих страшних часів для України та всього світу.

Німецькі війська 1 вересня 1939 року напала на Польщу. Це й спричино початок Другої світової війни. А вже 22 червня Німеччина без оголошення війни нападає на СРСР, зазначає 24 канал.

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Бойові дії за Севастополь між німецько-румунськими та радянськими військами продовжувалась з 2 листопада 1941 року до 3 липня 1942 року. Війну у Криму називають радянсько-німецькою війною в мініатюрі. Червона армія зазнала розгром на півострові, а евакуюватися дозволялося тільки вищим чинам та партійним архівам. Рядові солдати потрапили в полон.



Поповнення захисників Севастополя 1941 – 1942 роки / Фото: memory.gov.ua

Під час битви під Уманю в полон потрапили 6-а та 12-а радянські армії. У 1941 році полонених солдатів відправили до "шталагу №349", так називали німці в своїх документах Уманську Яму. Це був один із перших нацистських концентраційних таборів на території України.

В Уманському таборі перебувало від 50 тисяч до 70 тисяч військовополонених, за різними даними.



Полонені червоноармійці в таборі Уманська Яма, 1941 рік / Фото: memory.gov.ua

Брандербузький батальйон із 330 військових батальйону "Нахтігаль", через 8 днів після початку війни на території України, ввійшов до Львова.

Батальйон захопив стратегічні пункти у центрі міста.



Батальйон "Нахтігаль" вступає до Львова, 1941 рік / Фото: memory.gov.ua

Харківська операція або Друга харківська битва відбулась з 12 по 29 травня у 1942 році. Операція закінчилась невдало, понад 170 тисяч солдат були вбиті, зниклі безвісті або захопленні в полон.



Палаючий радянський танк КВ-1 та угорський солдат в окопі під Харковом. Весна, 1942 рік / Фото: memory.gov.ua



Радянська реактивна установка БМ-8-36, знищена під Харковом у 1942 році / Фото: memory.gov.ua



Німецький пілот Мессершмітта на аеродромі, Сталіно (зараз – Донецьк). Весна 1942 рік / Фото: memory.gov.ua



Солдати Вермахту в селі під Харковом, 1945 рік / Фото: memory.gov.ua

У ході Другої світової війни українці воювали в складі десятків армій і загонів. Серед них і Українська повстанська армія, яка воювала за незалежність України.

УПА не досягнула поставленої мети, але надихнула українців продовжувати боротьбу за незалежність.



Невідомі бійці УПА / Фото: memory.gov.ua



Випускники підстаршинської школи при ВО Турів з інструкторами, 1943 рік / Фото: memory.gov.ua

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Систематичне переслідування та масове знищення євреїв і ромів протягом 1933 – 1945 років німецькими солдатами забрало життя близько 6 мільйонів дорослих та дітей. В окупованій Україні загинуло до 1,5 мільйона євреїв.

27 січня ООН оголосив Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.



Єврейські малюки в гетто, Лешнів (Львівщина), 1942 – 1943 роки / Фото: memory.gov.ua