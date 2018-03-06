Украинская журналистка оскандалилась на российском телевидении

Журналистка Журналистка Янина Соколовская заявила, что Украина будет федеральной в эфире российского "Первого канала". заявила, что Украина будет федеральной в эфире российского "Первого канала".

Видеодоказательство такого заявления Соколовской опубликовал бизнесмен Сергей Запорожский в Facebook.

"В украинской Конституции нет никаких "ЛНР" и "ДНР", поэтому они "так называемые". Конечно, будет федеральное устройство Украины, где они получат свои особые права. Но как республики они в рамках Украины существовать не могут", – скзала Cоколовська.

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Кроме того, Соколовская россиянам, что "в Украине никто не ожидал победы в Стокгольмском суде". Она добавила, сли бы Украина проиграла, то она тоже начала, как сейчас "Газпром", разрывать контракты".