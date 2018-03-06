Українська журналістка оскандалилася на російському телебаченні
Журналістка Яніна Соколовська заявила, що Україна буде федеральною в ефірі російського "Першого каналу".
Відеодоказ такої заяви Соколовської опублікував бізнесмен Сергій Запорізький у Facebook.
"В українській конституції немає ніяких" ЛНР" і "ДНР", тому вони "так звані". Звичайно, буде федеральний устрій України, де вони отримають свої особливі права. Але як республіки вони в рамках України існувати не можуть", – скзала Cоколовська.
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Окрім того, Соколовська росіянам, що "в Україні ніхто не очікував перемоги в Стокгольмському суді. Вона додала, якби Україна програла, то вона б теж почала, як зараз" Газпром", розривати контракти ".
Джерело: 24 Канал
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