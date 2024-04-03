Если бы оккупанты отказались экспортировать нужное количество продукции в страны третьего мира, то это бы привело к массовым беспорядкам, например, в Африке. Это бы увеличило миграцию людей в Европу. Таким поступком Путин хотел заставить мир простить ему войну в Украине и снять санкции, гарантировав бесперебойный экспорт зерновых и нефтепродуктов мира.

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24 Канал раздобыл тысячи документов россиян, касающихся экспорта зерновых из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и Крыма.

Как аграрии оккупированного Юга оказались практически в рабстве

Установив контроль над городами и поселками, наладив работу оккупационных администраций, в марте – мае 2022 года оккупанты начали на новооккупированных регионах проводили ускоренную подготовку к внедрению аналога продразверстки. Россия:

начала учитывать земли и урожай фермеров;

аграриев поставили перед выбором: сотрудничать или страдать от нищеты и голода.

Также оккупанты

заставляли местных предпринимателей продавать России за бесценок миллионы тонн зерновых и подсолнечника;

уничтожали товар, забирали его силой или блокировали возможность куда-то вывезти;

запретили вести любую деятельность в полях без получения российского паспорта и разрешения на работу.

Фактически единственная причина, почему российские захватчики не устроили на оккупированных территориях полноценный голодомор заключается в том, что война затянулась значительно на более долгий период, чем хотели в Москве. Заниматься столь масштабными наказаниями за сопротивление, а параллельно поддерживать определенный порядок в захваченных городах и проводить наступательные или оборонительные операции, россияне физически не могли. Зато нет никакого сомнения в том, что они отнюдь не отказались от повторения действий палачей украинского народа в случае собственной победы.

Однако сейчас россияне были вынуждены ограничиться тотальным террором и фактическим похищением зерна, не создав дефицита продуктов на Херсонщине и Запорожье.

Несмотря на это, масштабы вывоза и продажи урожая только увеличиваются. Прибыль идет россиянам, а большинство аграриев на оккупированном Юге оказались фактически в рабстве.

Сколько зерна россияне похитили из оккупированного Юга

Издание Bloomberg написало, что в 2022 году Россия на оккупированном Юге забрала у украинцев только пшеницы более чем на 1 миллиард долларов. Однако эта цифра не точная.

В 2023 году Кремль больше вывозил зерно. Однако теперь россияне продолжают свои преступления, ведь спрос на ячмень, пшеницу, рапс, подсолнечник и другие товары на мировом рынке до сих пор есть. Более того, многим странам безразлично, что они покупают в ворованный товар у россиян. Ведь даже в официальных документах страной происхождения товара указывают не Украину.