Заметим, что "Энергоатом" обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.

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Украинские АЭС готовы работать без российского ядерного топлива. Для этого Энергоатом и дальше будет закупать ядерное топливо Westinghouse,

– заявили на предприятии.

Кроме того, Энергоатом намерен ускорить работы по созданию производства топливных кассет в Украине на основе американской технологии Westinghouse. Отмечается, что это позволит полностью заменить топливо российского происхождения.

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