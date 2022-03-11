Заметим, что "Энергоатом" обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.
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Украинские АЭС готовы работать без российского ядерного топлива. Для этого Энергоатом и дальше будет закупать ядерное топливо Westinghouse,
– заявили на предприятии.
Кроме того, Энергоатом намерен ускорить работы по созданию производства топливных кассет в Украине на основе американской технологии Westinghouse. Отмечается, что это позволит полностью заменить топливо российского происхождения.
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