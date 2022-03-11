Зауважимо, "Енергоатом" забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього Енергоатом й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse, – заявили на підприємстві.

Крім того, Енергоатом має намір прискорити роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Зазначається, що це дозволить повністю замістити паливо російського походження.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Може зацікавити – вибух на ЧАЕС: дивитися відео