Детали совместного обучения
В десантно-штурмовой группе были и польские десантники. Об этом с места событий рассказал журналист Андрей Цаплиенко.
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Прыгали военные с американских самолетов С-130 над полигоном.
Уничтожают противника. Боевиков. И хотя противник условный, мы понимаем, о каких боевиках идет речь,
– подчеркнул Цаплиенко.
Он также опубликовал впечатляющее видео с тренировок военных. На нем видно, как десантники по двое выпрыгивают из самолета и приземляются на землю после полета с парашютом.
Смотрите мощное видео совместного десантирования военных:
Полный текст публикации Андрея Цаплиенко в фейсбуке:
Прямо сейчас, на наших глазах, происходит первое в истории совместное десантирование американских и украинских десантников. В десантно-штурмовой группе есть и польская десантура. Прыгают с американских самолетов С-130 над Яворовским полигоном. Уничтожают противника. Боевиков. И хотя противник условный, мы понимаем, о каких боевиках идет речь.