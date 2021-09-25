Деталі спільного навчання
У десантно-штурмовій групі були і польські десантники. Про це з місця події розповів журналіст Андрій Цаплієнко.
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Стрибали військові з американських літаків С-130 над полігоном.
Знищують противника. Бойовиків. І хоча противник умовний, ми розуміємо, про яких бойовиків йдеться,
– наголосив Цаплієнко.
Він також опублікував вражаюче відео з тренувань військових. На ньому видно, як десантники по двоє вистрибують з літака та приземляються на землю після польоту з парашутом.
Дивіться потужне відео спільного десантування військових:
Повний текст публікації Андрія Цаплієнка у фейсбуці:
Просто зараз, на наших очах, відбувається перше в історії спільне десантування американських та українських десантників. В десантно-штурмовій групі є і польська десантура. Стрибають з американських літаків С-130 над Яворівським полігоном. Знищують противника. Бойовиків. І хоча противник умовний, ми розуміємо, про яких бойовиків йдеться.