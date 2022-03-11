На странице 26 артиллерийской бригады в Фейсбуке опубликовали горячие фото с фронта войны. На них отчетливо видно, как наши артиллеристы уничтожают врага.

60-километровая российская колонна под Киевом уже распылена: снимки со спутника

Сегодня 16-й день героического сопротивления украинского народа террористическому нападению России на Украину.

Именно так работает артиллерия 26 артиллерийской бригады, защищая наши семьи от орчьего геноцида. Смерть русскому захватчику!

– подписали фото наши воины.

"Яркие" фото работы украинской артиллерии на линиях фронта:

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