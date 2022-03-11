На сторінці 26 артилерійської бригади у фейсбук опублікували гарячі фото з фронту війни. На них чітко видно як наші артилеристи нищать ворога.

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Сьогодні 16 день героїчного спротиву українського народу терористичному нападу Росії на Україну.

Саме так працює артилерія 26 артилерійської бригади, захищаючи наші родини від орчьєго геноциду. Смерть російському загарбнику!

– підписали фото наші воїни.

"Яскраві" фото роботи української артилерії на лініях фронту:

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