На сторінці 26 артилерійської бригади у фейсбук опублікували гарячі фото з фронту війни. На них чітко видно як наші артилеристи нищать ворога.
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Сьогодні 16 день героїчного спротиву українського народу терористичному нападу Росії на Україну.
Саме так працює артилерія 26 артилерійської бригади, захищаючи наші родини від орчьєго геноциду. Смерть російському загарбнику!
– підписали фото наші воїни.
"Яскраві" фото роботи української артилерії на лініях фронту:
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