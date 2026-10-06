О гибели российского офицера сообщил украинский проект "Х свыше" (OSINT), который обнаружил соответствующий некролог в вражеских источниках. Информацию о ликвидации майора также подтвердил связанный с российской группировкой войск "Север" канал "Северный канал". По их данным, командир подразделения погиб в ночь с 3 на 4 октября.

Подробности о подразделении и прошлой службе оккупанта

Уничтоженный 11-й танковый полк входит в состав 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса вооруженных сил страны-агрессора. Местом постоянной дислокации этого формирования является город Гусев Калининградской области, однако сейчас подразделение участвует в боевых действиях в Харьковской области.

Аналитики OSINT-исследований и издание ASTRA выяснили, что до назначения на нынешнюю должность Караваев, вероятно, проходил службу в 82-м мотострелковом полку 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии России. Об этом свидетельствуют записи в телефонных книгах, где его контакт сохранен под позывным "Отец" и как командира 1-го батальона.

Причастность подразделения к военным преступлениям в Волчанске

Военнослужащие 1-го батальона 82-го полка летом 2024 года удерживали позиции на территории Волчанского агрегатного завода, где совершали пытки и расстрелы украинских военнопленных. В январе 2026 года одного из боевиков этого подразделения, Сергея Тужилова с позывным "Алтай", приговорили к пожизненному лишению свободы.

По данным СБУ, Тужилов лично расстрелял связанного украинского защитника, а также выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял периметр во время расстрелов. Освобождение территории предприятия провели подразделения ГУР 24 сентября 2024 года, зачистив все 30 зданий и взяв в плен около двух десятков оккупантов.

Как уже сообщалось ранее, 11-й танковый полк захватчиков несла существенные потери и на других участках Харьковского направления. В частности, бойцы 425-го отдельного штурмового полка уничтожили группу оккупантов этого подразделения при попытке пересечения государственной границы в районе Казачьей Лопани.

Отметим, что только за сутки Страна-агрессор потеряла 1 540 своих военнослужащих.