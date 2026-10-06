С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 544 260 (+1 540) человек;

танков – 12 396 (+3);

боевых бронированных машин – 25 494 (+7);

артиллерийских систем – 50 785 (+52);

РСЗО – 2 184 (+2);

средств ПВО – 1 688 (+0);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 549 986 (+1 891);

наземных робототехнических комплексов – 2 866 (+7);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 158 551 (+566);

специальной техники – 4 795 (+2);

крылатых ракет – 5 126 (+0).



Потери противника / Инфографика Генштаба

Напомним, что участники движения "Атеш" сожгли вышку связи, на которой располагалась вражеская система РЭБ в Воронежской области. Уничтожение этого оборудования оставило без защиты логистический маршрут оккупантов.

Кроме того, СБУ удалось нанести удар по аэродрому "Ханская". Спутниковые снимки подтвердили уничтожение вражеских самолетов Су-34 и Су-35.