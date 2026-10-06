З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 1,5 мільйона солдатів вбитими та пораненими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З 24 лютого 2022 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб;
- танків – 12 396 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 494 (+7);
- артилерійських систем – 50 785 (+52);
- РСЗВ – 2 184 (+2);
- засобів ППО – 1 688 (+0);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 866 (+7);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 158 551 (+566);
- спеціальної техніки – 4 795 (+2);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, що учасники руху "Атеш" спалили вишку зв'язку, на якій розташовувалася ворожа система РЕБ у Воронезькій області. Знищення цього обладнання залишило без захисту логістичний маршрут окупантів.
Окрім того, СБУ вдалось завдати удару по аеродрому "Ханська". Супутникові знімки підтвердили знищення ворожих літаків Су-34 та Су-35.