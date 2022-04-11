На Луганщине держат активные бои против российских оккупантов. Наши воины держат оборону и уничтожают врага.

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Уничтожение склада боеприпасов

Артиллеристы ВСУ попали в склад боеприпасов врага на Луганщине. Точный удар врагу нанесла 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Видео уничтожения полевого склада боеприпасов россиян:

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