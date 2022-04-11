На Луганщині тримають активні бої проти російських окупантів. Наші воїни тримають оборону та нищать ворога.

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Знищення складу боєприпасів

Артилеристи ЗСУ поцілили у склад боєприпасів ворога на Луганщині. Влучного удару ворогу завдала 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Відео знищення польового складу боєприпасів росіян:

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