Управління східного військового округу Росії посилило пропаганду у госпіталях. Керівництво вимагає інформувати поранених окупантів про "хід демілітаризації та денацифікації України".

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Зараз госпіталі переповненні пораненими військовими. Більшість з них не бажають повертатися в Україну. Аби схилити їх до протилежного, рашисти використовують спеціальний випуск газети "Комсомольська правда".

У ньому опубліковані псевдоматеріали з постановочними фотографіями, на яких нібито українці "радо" зустрічають російських солдатів. Також в газеті пишуть, що вся західна преса бреше про ситуацію в Україні, а все населення Росії підтримує війну.

Так керівництво Росії сподівається, що після одужання поранені знову будуть воювати з українцями.



Військове керівництво Росії посилює пропаганду серед поранених / Фото української розвідки

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