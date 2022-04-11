Пропагандисти навмисно поширили фейк щодо України для того, аби знизити рівень довіри до держави на міжнародній арені. Про це повідомили 11 квітня.

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У кремлівських ЗМІ йдеться про те, що Україна "влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО",

– розповідають у Центрі протидії дезінформації.

А саме:

"готує зйомку провокації з обстрілами автомобілів "швидкої допомоги" у Сєвєродонецькому районі";

"підірве резервуари з хлором у Попаснянському районі".

Готує такі акції Україна начебто "за підтримки країн Заходу". Однак це просто недолугий фейк.

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