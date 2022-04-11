Пропагандисты намеренно распространили фейк относительно Украины, чтобы снизить уровень доверия к государству на международной арене. Об этом сообщили 11 апреля.
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В кремлевских СМИ говорится, что Украина "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО",
– рассказывают в Центре противодействия дезинформации.
А именно:
- "готовит съемку провокации с обстрелами автомобилей "скорой помощи" в Северодонецком районе";
- "взорвет резервуары с хлором в Попаснянском районе".
Готовит такие акции Украина якобы "при поддержке стран Запада". Однако это просто непутевый фейк.
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