С автомобилей составили цифру 30, а также – трезубец. Атмосферы добавили желто-голубые файеры и воздушные шарики.

Заметьте Легендарный самолет Ан-225 "Мрия" пролетел над Крещатиком: эпическое видео

Украина, с праздником тебя. Именно в этот день, 30 лет назад, наша Украина стала независимой,

– говорится в сообщении.

"Водители Украины" отметили, что "неважно на каком языке мы говорим, а важно, какие традиции чтим и какую страну считаем своей родиной". Для каждого украинца День Независимости – памятный день.

"Это день, когда мечта о свободной, независимой стране стала реальностью", – отметили "Водители Украины".

Украинские автомобилисты устроили флешмоб-поздравление: смотрите видео

Как в Украине празднуют День Независимости

В Украине 24 августа отмечают 30-летие Независимости Украины. Торжества проходят в столице и других городах страны.

Участие в масштабном параде в Киеве приняли более 5 тысяч украинских военных. Кроме того, к торжественному мероприятию привлекли около 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

В небо над Крещатиком поднялся даже легендарный самолет Ан-225 "Мрия".

В Верховную Раду торжественно внесли государственный флаг Украины. Эту миссию выполнили победители конкурса "Независимость моей страны" и дети из прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

Текст публикации с телеграма "Водители Украины":

Украина, с праздником тебя!

Именно в этот день, 30 лет назад, наша Украина стала независимой. Неважно, на каком языке мы говорим, а важно, какие традиции чтим и какую страну считаем своей родиной. Это памятный день для любого украинца. Это день, когда мечта о свободной, независимой стране стала реальностью.