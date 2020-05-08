Украинские банки получили 2,4 миллиарда гривен рефинансирования от НБУ

Национальный банк Украины провел первый тендер по выдаче кредитов рефинансирования сроком 1-5 лет.

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время своего доклада в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет "Громадське".

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"Сегодня состоялся первый тендер, где банки получили 2,4 миллиарда гривен на различные сроки от одного до пяти лет. Это первый тендер и мы будем его проводить ежемесячно", – заявил Смолий.

Новые кредиты рефинансирования на более длинные сроки НБУ должны направить на кредитование экономики, инфраструктурные проекты, в частности, строительство дорог.

Яков Смолий также отметил, что НБУ увеличил срок предоставления кредитов банкам с 30 до 90 дней.

Также Нацбанк выдал удлиненные сроки кредитов рефинансирования на 3 месяца на 7 миллиардов гривен.